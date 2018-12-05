У Лаврова язвительно прокомментировали введенные Украиной ограничения на въезд для российских мужчин

Официальный спикер МИД России Мария Захарова также заявила, что Россия не намерена предпринимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на российской территории или которые намерены посетить Россию.

Официальный спикер МИД России Мария Захарова назвала «русофобской выходкой» введенные Украиной ограничения на въезд для мужчин-граждан РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Захарова заявила на брифинге в Москве.

«Теперь о продолжающейся антироссийской истерики нынешнего украинского руководства. Например, стало известно, что в Киеве решили ввести ограничения на въезд российских граждан на территорию Украины», - сказала Захарова.

Она добавила, что речь идет только о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, которые без веских оснований не могут пересечь границу с Украиной.

При этом Захарова посетовала, что под эти меры попали известные российские артисты и деятели культуры. (Ограничения на въезд для этой группы россиян введены, прежде всего, из-за посещения ими временно оккупированного Крыма – УНИАН).

«Абсолютно нелепым выглядит заявление киевских властей, что граждане России будут формировать отряды частных армий на территории Украины, и поэтому надо огранить их поток. Это, конечно, полное безумие», - заявила Захарова. (Ранее руководство РФ, в том числе президент России Владимир Путин, неоднократно заявляло, что россияне «добровольно» едут в Украину воевать – УНИАН).

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«Реальная подоплека упомянутого решения очевидна, на наш взгляд, приземленная. Здесь не нужно ничего выдумывать. Действующее украинское руководство за счет простых людей отчаянно пытается удержать свой падающий рейтинг, заигрывает с националистически настроенным электоратом. Расцениваем эту русофобскую инициативу киевских властей, как попытку возвести очередной барьер между народами России и Украины, как стремление навредить людям, простым людям - уже на бытовом уровне. Мы убеждены, что через несколько месяцев украинцы дадут должную оценку действиям нынешнего киевского руководства», - отметила Захарова.

При этом она заявила, что Россия не намерена предпринимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на российской территории или которые намереваются посетить Россию.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.