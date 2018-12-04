Россия не имела никаких оснований применять силу против украинских кораблей в Керченском проливе - НАТО

В Альянсе отмечают, что у кораблей Украины и других государств есть право на свободный проход и в Черном, и в Азовском морях.

В НАТО считают, что Россия не имела никаких оснований применять силу против украинских кораблей в районе Керченского пролива.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представительница НАТО в рамках заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.

«Я не буду вдаваться в правовые аспекты того, где и как произошел захват украинских кораблей. По мнению НАТО, применялась сила со стороны РФ без всяких на то оснований», - сказала она.

В НАТО подчеркнули, что у кораблей Украины и других государств есть право на свободный проход и в Черном, и в Азовском морях.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".