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Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии РФ в Черном море

10:29, 04 декабря 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Европейская правда".

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"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Украина выразила протест России из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации.

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Теги: #Россия#ООН#Черное море#Керченский пролив