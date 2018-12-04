Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии РФ в Черном море

"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - сообщил Порошенко.

Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агрессии в Черном море. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Европейская правда". Читайте такжеРоссия проигнорировала решение ЕСПЧ в отношении пленных украинских моряков "Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - сообщил он. Ранее сообщалось, что Украина выразила протест России из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter