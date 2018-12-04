Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии РФ в Черном море
10:29, 04 декабря 2018Политика
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"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - сообщил Порошенко.
Иллюстрация / REUTERS
Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агрессии в Черном море.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Европейская правда".
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"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что Украина выразила протест России из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации.
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