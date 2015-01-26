Гройсман заявил, что реформу местного самоуправления нужно провести до октября
Председатель ВР уверен, что до внедрения реформы еще есть время.
До октября в Украине необходимо провести реформу местного самоуправления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания Координационного совета по вопросам местного самоуправления.
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Он отметил, что сегодня “многие говорят о том, что война - это не время для проведения реформ, а децентрализация власти ослабит нашу страну. Я не соглашаюсь с этим категорически”.
Гройсман подчеркнул, что инициативы, которые реализуются на местах, “принесут успех нашему государству, и они должны быть реализованы”.
“У нас есть время до октября месяца. Очередные местные выборы должны пройти на новой основе”, - отметил Гройсман.
По его словам, нужно “двигаться очень интенсивно, но взвешенно”.