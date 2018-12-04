У Путина назвали захваченные корабли ВМС Украины "вещественными доказательствами"

В то же время пресс-секретарь президента РФ не смог сообщить, где сейчас находятся захваченные катера ВМС ВСУ.

В Кремле заявили, что захваченные украинские корабли являются «вещественными доказательствами».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного кореспондента УНИАН, куда перебазировала Россия в оккупированной Керчи украинские катера «Никополь» и «Бердянск» и отдаст ли их российская сторона в том же виде как они попали в российские руки.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Это не входит в поле внимания (Кремля). Это скорее прерогатива следственных органов, которые ведут следствие и предъявляют обвинения и нужно обращаться к ним, чтобы узнать. Насколько мы понимаем – эти корабли, эти катера являются вещественными доказательствами и имеют отношения к делу, которое сейчас ведется», - сказал Песков.

«Где они я не могу сказать, вам нужно обращаться в следственные органы», - добавил он.

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Ранее в СМИ появилась информация, что катера исчезли с причала, где были пришвартованы после захвата, там остался только буксир.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".