Захваченные Россией украинские корабли "пропали" из порта Керчи - СМИ (фото)

Место нахождения захваченных украинских катеров пока неизвестно.

Захваченные Россией украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь" исчезли из керченского порта.

Сейчас в порту оккупированной Керчи остался лишь один буксир "Яны Капу", передает местный сайт "КерчьИнфо" и публикует соответствующее фото.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".