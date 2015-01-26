Беларусь готова провести встречу контактной группы по Украине

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Беларуси в связи с трагической гибелью жителей Мариуполя 24 января. "В Беларуси с глубокой болью восприняты очередные трагические события в Украине, связанные с гибелью мирных жителей Мариуполя 24 января 2015 года", - говорится в сообщении.

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"Вопреки призывам международной общественности и здравому смыслу конфликт на востоке Украины продолжает разрастаться. Необходимо незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем выражается поддержка стремлениям трехсторонней контактной группы провести как можно скорее прямые переговоры всех участников, подписавших документы в Минске. "Готовы оказать любое необходимое содействие для этой встречи", - сказано в заявлении.