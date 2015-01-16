Беларусь не позволит другим странам с ее территории вводить войска в Украину - посол

Об этом заявил посол Беларуси в Украине Валентин Величко в интервью ежегодного научного издания «Украина дипломатическая», которое публикует сайт Министерства иностранных дел Беларуси, передает Радио Свобода.

«Мы поддерживаем Украину как целостное унитарное государство в рамках действующей Конституции, которая исключает федерализацию. Правительство Беларуси, а также представители посольства никогда не говорили: новая власть, старая власть, что ее изменение - это очень плохо, правильный неправильный выбор народа. Это внутреннее дело украинского народа. Поэтому мы строим двусторонние отношения, исходя из высокого чувства взаимоуважения», - отметил Величко.

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В Минске проводятся постоянные трехсторонние консультативные встречи по урегулированию ситуации на востоке Украины, напомнил он.

«Беларусь готова создать благоприятные условия для переговоров и консультаций по этому вопросу», - подчеркнул Величко.

Кроме того, дипломат отметил, что белорусская сторона не меняет торгово-экономических отношений с Украиной.

В декабре во время визита в Украину президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь всегда была на стороне мира в Украине. Ранее он призвал остановить войну в Донбассе, а также обвинял Россию в нарушении международных соглашений во время аннексии Крыма и поддержке группировок «ДНР» и «ЛНР».