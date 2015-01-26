В Мариуполе милиция опознала еще 5 погибших от кровавого обстрела

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУМВД Украины в Донецкой области.

В список вошли имена ранее неопознанных 3 женщин и 2 мужчин. В частности, в списке указаны:

Полищук Ольга Дмитриевна, 29.04.1979 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская.

Шурхаева Валерия Сергеевна, 18.06.1987, г.р., Мариуполь, ул. Маршала Жукова.

Константинова Тамара Константиновна, 26.05.1945 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская.

Сиротенко Виталий Николаевич, 12.05.1962 г.р., Мариуполь, ул. 130-й Таганрогской дивизии.

Лобов Сергей Владимирович, 23.09.1977 г.р.

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Неопознанным остается тело одной женщины. Милиция просит оказать содействие в установлении ее личности.

Приметы женщины: рост 160-163 см, возраст до 35 лет; среднего телосложения, волосы темно-каштанового цвета, нос прямой, губы тонкие, лицо овальное, в ушах дырки от сережек, на ногтях лак розового цвета. Была одета в куртку сине-черного цвета, кофту шерстяная сине-черного цвета, разноцветную футболку, черные гамаши, брюки черного цвета. На ней также были серьги и цепочка из металла белого цвета. Обута в зимние кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о погибшей женщине, милиция просит сообщить по телефону: 067-629-02-41.