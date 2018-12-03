Генсек НАТО рассказал о подходе Альянса относительно России (видео)

По его словам, неизвестно, будет ли Россия менять свою политику в будущем, поэтому необходимо иметь комбинацию «силы и сдерживания, а также диалога».

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что подход Альянса относительно России заключается в двух направлениях - это политика сдерживания и политический диалог.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции накануне начала заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

«У нас есть подход к РФ, который осуществляется по двум направлениям: первое - это политика сдерживания, второе - это политический диалог. Я считаю, что такой подход по двум направлениям работает. Это наша стратегия», - сказал он.

По его словам, неизвестно, будет ли Россия менять свою политику в будущем, поэтому необходимо иметь комбинацию «силы и сдерживания, а также диалога».

«Это означает возможность работы с различными сценариями, и мы действительно со времен «холодной войны» больше укрепили наши способности на восточном фланге, в то же время мы смогли иметь политический диалог с Россией ... Я не вижу, что сила и диалог несовместимы. Я считаю, что этот трек по двум направлениям является полезным », - добавил Столтенберг.

«Могут быть неожиданные ситуации, которые могут привести к опасным ситуациям, когда мы говорим о военных коммуникациях, то мы их улучшили», - заметил генсек НАТО.