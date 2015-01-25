Украинские военные уничтожили за сутки более 80 боевиков

В течение суток, 24 января, в ходе боевых действий, военнослужащими Вооруженных сил Украины было уничтожено 83 боевиков, 90 - ранены.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Кроме этого, противник понес потери в технике: уничтожено 5 боевых бронированных машин, 4 единицы РСЗО БМ-21 «Град» и 6 единиц автомобильной техники, сообщается на сайте.

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