Украинские военные уничтожили за сутки более 80 боевиков
00:53, 25 января 2015Политика
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Также уничтожено 5 боевых бронированных машин, 4 единицы «Градов» и 6 единиц автомобильной техники.
В течение суток, 24 января, в ходе боевых действий, военнослужащими Вооруженных сил Украины было уничтожено 83 боевиков, 90 - ранены.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.
Кроме этого, противник понес потери в технике: уничтожено 5 боевых бронированных машин, 4 единицы РСЗО БМ-21 «Град» и 6 единиц автомобильной техники, сообщается на сайте.
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