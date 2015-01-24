Захарченко заявил, что сегодня боевики начали наступление на Мариуполь (видео)

Лидер донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что в субботу началось наступление на Мариуполь, пишет Украинская правда.

Об этом он сказал, выступая перед людьми в Донецке. Его слова были встречены криками "Ура!" и "Аллилуйя".

"Сегодня началось наступление на Мариуполь", – заявил он.

Также он выразил надежду, что через несколько дней боевики замкнут "Дебальцевский котел".

Читайте такжеПорошенко: Атака на Мариуполь - преступление, подсудное Гаагскому трибуналуПозднее российские СМИ процитировали слова Захарченко о том, что боевики намерены не штурмовать город, а лишь "подавлять позиции украинских войск, расположенные к востоку от Мариуполя".

Как известно, единственные военные действия относительно Мариуполя, которые начались в субботу – это были обстрелы жилых массивов города из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов, по последним данным, погибли 29 человек, еще около ста получили ранения.