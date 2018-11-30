Путин может прибегнуть к атаке на страны Балтии и Скандинавии - Порошенко

По словам главы Украинского государства, для Путина не существует «красных линий».

Президент Петр Порошенко считает, что президент РФ Владимир Путин в вопросе защиты проекта газопровода «Северный поток-2» может прибегнуть к атаке на страны Балтии и Скандинавии.

Об этом Порошенко заявил в интервью Sky News, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и организации давления на Россию для деэскалации ситуации и освобождения украинских моряков.

«Уже видел реакцию президента США Дональда Трампа - он написал в Твиттере, что принял решение, если Путин не отреагирует на просьбу об освобождении солдат, отменить их встречу. И я думаю это реакция, где Путин - в полной изоляции. После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки MH17, агрессии на востоке Украины, после Сирии, после всех этих ужасных вещей - Путин в изоляции», - добавил глава государства.

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«Мы должны организовать давление, чтобы вернуть Россию в цивилизованный мир. Потому что это катастрофа, это большая угроза для всей глобальной безопасности... Это проблема не только для Украины. Мы не только боремся за суверенитет и территориальную целостность (Украины - УНИАН), а мы боремся за свободу и демократию», - сказал президент.

Он заметил, что никто не знает, где Путин появится завтра.

«Возможно, что Путин примет решение защищать «Северный поток-2», и поэтому решит атаковать страны Балтии, скандинавские страны. Для Путина не существует «красных линий», - добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что в существующей ситуации очень важно выступать единым фронтом - не только лидеры, но и народы всего цивилизованного мира должны выступать вместе.

«И это очень важно для глобальной безопасности», - подытожил президент Украины.