Меркель намерена обсудить с Путиным вопрос Азовского моря на саммите G20

Канцлер отметила, что санкции против России вводятся за нарушение международного права, а не просто "ради санкций".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена рассмотреть ситуацию в Азовском море с президентом РФ Владимиром Путиным на грядущем саммите G20 в Аргентине.

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Как сообщает Reuters, канцлер заявила, что санкции против России вводятся за нарушение международного права.

«Мы не налагаем санкции на Россию ради санкций. Скорее, мы налагаем санкции чтобы дать понять, что страны, даже если их территориальное положение подталкивает их ближе к России, имеют право на свое собственное развитие», - указала Меркель на конференции в Берлине.

"Таковы принципы международного права", - заключила она.

Канцлер также обвинила Россию в намерении заблокировать восточноукраинские порты в Азовском море, такие как Мариуполь.

Ранее СМИ сообщали, что Франция и Германия не поддерживают введение новых санкций против РФ на фоне захвата российской стороной судов ВМС Украины в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российская сторона совершила нападение на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. В российском плену удерживаются 24 украинских моряка.