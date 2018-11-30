В Беларуси впервые прокомментировали агрессию РФ в Керченском проливе

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси заявил, что внимательно следит за действиями обеих сторон конфликта.

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в четверг, 29 ноября, дал первый комментарий насчет позиции Минска в российско-украинском конфликте около Керченского пролива, когда российские корабли атаковали украинцев; в частности, Макей отметил, что ситуация постепенно сползает к "пропасти большого конфликта".

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил министр, сообщает БЕЛТА.

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Макей отметил, что наблюдаемые им сейчас "эмоциональные заявления, звучащие со стороны внешних игроков", в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.

"Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе", - сказал Владимир Макей.

Министр также отметил, что сейчас Минск с большим вниманием отслеживает слова и действия обеих сторон конфликта, однако с ним, как с переговорной площадкой, на контакт ни одна из сторон пока не выходила.

"Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.

25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Ранения получили четверо моряков, россияне незаконно задержали 24 украинских военнослужащих.

Командование ВМС ВСУ подчеркивает, что о переходе сообщалось заранее, в соответствии с нормами международного права по обеспечению безопасности судоходства. В ФСБ России утверждают, что никаких уведомлений не получали, и объясняют агрессию якобы "защитой госграницы".

Россия отказалась признать задержанных украинцев военнопленными и арестовала их за якобы "незаконное пересечение госграницы".

Совет ЕС принял декларацию относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе, в которой РФ призвали немедленно обеспечить беспрепятственный проход судов в Азовское море, а также освободить захваченные корабли и их экипажи.