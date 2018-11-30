Сенат США единогласно осудил российскую агрессию против Украины в Керченском проливе

Резолюция решительно осуждает действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов.

В США Сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждается агрессия российской стороны в Керченском проливе, пишет The Hill.

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По словам одного из ее авторов сенатора-республиканца Рона Джонсона, таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.

«Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — заявил сенатор Крис Мерфи.

Резолюция решительно осуждает действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов. В ней также содержится предупреждение России, что конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

Уточняется, что документ был принят без поименного голосования единогласно. При этом резолюция имеет декларативный характер.

Ранее в Госдепе заявили, что Трамп направил Москве «мощный и ясный сигнал»: если захваченные РФ в оккупированном Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция.