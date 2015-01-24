По Мариуполю были выпущены полные боекомплекты из трех «Градов» - данные разведки

Сегодня утром по Мариуполю были выпущены полные боекомплекты из трех «Градов».

Об этом сообщает сайт Мариупольского городского совета со ссылкой на данные разведки.

По информации штаба АТО сектора «М», сегодня утром территория жилого микрорайона «Восточный» в Мариуполе была обстреляна боевиками из так называемой «ДНР» со стороны населенных пунктов Саханка и Заиченко.

По данным разведки, три установки РСЗО «ГРАД» выпустили в направлении жилых кварталов города по полному боекомплекту. Террористы заведомо знали, что в направлении обстрела находятся жилые дома и дислоцируется большое количество мирного населения.

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На месте трагедии находятся городской голова Юрий Хотлубей, руководители всех служб города, работают спецподразделения милиции, батальоны спецназначения.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли не менее 10 мирных жителей, есть раненые.