Боевики обстреляли Левый берег Мариуполя – есть погибшие и раненые (фоторепортаж)

Боевики обстреляли Левый берег Мариуполя. Об этом местные жители сообщили в редакцию 0629.

Попадание зафиксировано на улице Киевской между ОШ №5 и №69. По словам местных жителей, горят автомобили и повыбивало стекла в домах.

Местные жители говорят что "Одноэтажный магазин "Детский мир" разворотило".Пресс-служба сектора «М» сообщает тот факт, что «На данный момент информация уточняется, но скорее да, такое есть».

Снаряд попал в район Киевского рынка, сообщают очевидцы.

По сообщению пресс-службы АТО, около 9.00 трижды было прямое попадание "Градами" в район микрорайона Восточный. На всех фронтах ситуация под контролем.

Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

В сторону Восточного выехало несколько машин скорой помощи.

"Я в это время шла с рынка, упала на землю, вокруг летели сотни осколков", - сообщила 0629 очевидец.На "Восточном" нет воды и электричества. Некоторое время отсутствовала мобильная связь. Известно, что снаряды упали в районе Киевского рынка и ул. Станиславского.

Медики сообщают о пострадавших, но пока их количество неизвестно. " У нас очень много работы", - поясняют они.

Сейчас жители "Восточного" массово покидают обстрелянный район.

В батальоне "Днепр-1" сообщают об обстреле поселка Виноградное.

На место обстрела выехали городской голова Юрий Хотлубей, руководители всех служб города.

Как сообщили 0629 очевидцы, на ул. Олимпийской,185 в результате обстрела погиб человек. На ул. Киевской, 33 два человека ранено. Возле Киевского рынка прямо на дороге погибла семья - муж, жена и ребенок.

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По словам местных жителей, попадание в супермаркет "Сельпо" и рынок "Киевский", пострадали жилые дома. Пропала связь. Во многих домах нет света... горит 5 школа,14-этажка по ул. 9 мая угол дома снесло, выбиты стекла в домах, убита женщина возле 187 дома ул. Олимпийская, горят частные дома.