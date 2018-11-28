НАТО может отправить несколько кораблей в Черное море для поддержки Украины - Порошенко

По словам президента, может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что как один из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, ибо это цель глобальной безопасности.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает пресс-служба главы государства. По словам президента, может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом.

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Порошенко также напомнил о своих предыдущих встречах с Трампом и подчеркнул, что получил твердую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины. «И в этой ситуации я рассчитываю на США», - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что введение военного положения в нескольких областях Украины имеет целью защиту. Украина должна быть готова к российской агрессии.

«Это реальная цель России - оккупация моря. И это начало агрессии. Это не просто атака двух украинских легких военных катеров и одного буксира. Это агрессия в Азовском море», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Всего в плен были захвачены 24 украинских военнослужащих.