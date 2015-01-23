МИД Польши показало фильм об украинце, освобождавшем Освенцим

"Игорь Гаврилович Побирченко - украинский юрист, был одним из тех солдат, которые 27 января 1945 года открывал ворота концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау во время его освобождения. Узнай его историю в фильме, который в 2010 году показал Первый канал украинского телевидения", - отметила пресс-служба МИД.

В программе, среди прочего, указывается, что Игорь Побирченко первым на своем танке прорвал ограждение Освенцима.

Читайте такжеПольский министр: Освенцим освобождали прежде всего украинцы, а Путин сам не захотел приехатьПресс-служба польского МИД отметила, что украинец умер в 2012 году в возрасте 88 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе российское министерство иностранных дел выступило с гневным заявлением против глава МИД Польши Гжегожа Схетыну за его ремарку о том, что Освенцим освобождали украинцы.

Сам министр назвал непонятной такую "нервную" реакцию россиян, отметив, что в Красную армию входили много разных национальностей, а не только россияне.

Президент Польши Бронислав Коморовский в свою очередь призвал не политизировать празднование 70-й годовщины освобождения Освенцима, а почтить память его пленных.

Ряд обозревателей критиковали отсутствие приглашения на празднования этих мероприятий Президенту РФ Владимира Путина. По неофициальным данным, организаторы мероприятий - Международный Совет Освенцима и Музей Освенцима - нарочно не высылали приглашений лидерам государств, чтобы его не получил Путин, из-за ситуации в Украине.