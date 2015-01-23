МИД Польши показало фильм об украинце, освобождавшем Освенцим
Министерство иностранных дел Польши сегодня опубликовало на своей странице подготовленную украинским телевидением программу про украинца Игоря Побирченко, который был одним из солдат, освобождавших Освенцим.
"Игорь Гаврилович Побирченко - украинский юрист, был одним из тех солдат, которые 27 января 1945 года открывал ворота концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау во время его освобождения. Узнай его историю в фильме, который в 2010 году показал Первый канал украинского телевидения", - отметила пресс-служба МИД.
В программе, среди прочего, указывается, что Игорь Побирченко первым на своем танке прорвал ограждение Освенцима.
Читайте такжеПольский министр: Освенцим освобождали прежде всего украинцы, а Путин сам не захотел приехатьПресс-служба польского МИД отметила, что украинец умер в 2012 году в возрасте 88 лет.
Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе российское министерство иностранных дел выступило с гневным заявлением против глава МИД Польши Гжегожа Схетыну за его ремарку о том, что Освенцим освобождали украинцы.
Сам министр назвал непонятной такую "нервную" реакцию россиян, отметив, что в Красную армию входили много разных национальностей, а не только россияне.
Президент Польши Бронислав Коморовский в свою очередь призвал не политизировать празднование 70-й годовщины освобождения Освенцима, а почтить память его пленных.
Ряд обозревателей критиковали отсутствие приглашения на празднования этих мероприятий Президенту РФ Владимира Путина. По неофициальным данным, организаторы мероприятий - Международный Совет Освенцима и Музей Освенцима - нарочно не высылали приглашений лидерам государств, чтобы его не получил Путин, из-за ситуации в Украине.