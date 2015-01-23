Коморовский призывает не политизировать годовщину освобождения Освенцима

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в интервью телеканалу TVP Info.

"Надо сделать много, чтобы избежать политизации празднования 70-й годовщины освобождения Освенцима, чтобы больше концентрироваться не на политических спорах, разностях, связанных с историей и нынешним временем, а на том, что, очевидно, последний раз так массово главными героями этих мероприятий будут несколько сотен узников концентрационного лагеря в Освенциме", - сказал он.

Президент Польши подчеркнул, что надо почтить их, прекратив всякого рода споры.

Коморовский отметил, что России нужно подчеркивать, что Освенцим освобождали не только русские солдаты, но и представители других национальностей, среди которых второй крупнейшей группой были именно украинцы.

Читайте такжеВ МИД Польши удивлены нервной реакцией россиян на ремарку относительно Освенцима и украинцев"Можно было бы сказать и напомнить о том, насколько я помню, что лагерь в Освенциме заняло подразделение 100 дивизии пехоты, сформированное в Львове. Поэтому там точно было много украинцев", - отметил Коморовский, комментируя слова главы МИД Польши об освобождении концлагеря украинцами.

"Знаем и помним, что самой большой группой солдат, которые действовали в этой части Малопольски, освобождали Освенцим, были русские. И надо отнестись к этому с уважением", - добавил он.

Коморовский также призвал проводить исторические споры в другое время, а не во время празднования 70-й годовщины освобождения этого лагеря.

Как сообщал УНИАН, МИД России выступило с гневным заявлением в адрес польского министра иностранных дел Гжегожа Схетины за то, что он на этой неделе заявил, что Освенцим освобождали украинцы - солдаты Первого украинского фронта.

Польский министр назвал непонятной для него такую "нервную реакцию" российских чиновников и медиа на его слова.