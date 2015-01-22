В МИД Польши удивлены нервной реакцией россиян на ремарку по Освенциму и украинцах

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня

"Это не было антироссийское высказывание, а высказывание, которое описывало правду и историческую реальность тех дней. Поэтому немного не понимаю нервной московской реакции и министра (иностранных дел РФ Сергея) Лаврова, которого всегда считал спокойным и уравновешенным человеком, а также российских медиа", - сказал Схетына, которого цитирует РАР.

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Вчера российское МИД выступило с гневным заявлением в адрес Схетыны в связи с его высказыванием, в котором, в частности, написало: "Тяжело подозревать в незнании чиновника такого уровня, как Схетына. Общеизвестно, что Освенцим освободили солдаты Красной армии, в составе которой героически боролись все национальности (...) Считаем, что нужно перестать издеваться над историей, и в антироссийской истерии продвигаться к демонстрированию недостатка уважения к тем, кто не жалел жизни для освобождения Европы".

Схетына, комментируя заявление российского МИД, сказал, что высказывания нужно делить не на нужные или ненужные, а на правдивые и неправдивые, отметив, что его ремарка об украинцах была правдой.

"Дело серьезное, но мы говорим об истории и исторической правде. Красная армия освободила Освенцим-Биркенау, и все об этом знают. Но солдаты Красной армии имели свою национальность. Там были русские, украинцы, белорусы, казахи, представители народов Средней Азии", - отметил он.

Польский министр также призвал не вписывать вопрос Освенцима в российско-украинский конфликт.

"Тяжелые отношения российско-украинские должны завершиться там, где имеют место, а не влиять на нашу общую историю Второй мировой войны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера Схетына, комментируя отсутствие приглашения для президента России Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения Освенцима 27 января, среди прочего, вспомнил, что именно украинцы принимали участие в освобождении этого лагеря.

Схетына сказал, что Освенцим освобождали солдаты Первого Украинского фронта. "Может, лучше сказать, что это Первый Украинский фронт, и украинцы освобождали? Потому что именно украинцы в те январские дни открывали ворота и освобождали лагерь", - сказал он.

Ранее ряд медиа писали, что организаторы нынешних мероприятий умышленно не высылали персональных приглашений лидерам государств, чтобы его не получил президент РФ из-за ситуации в Украине.