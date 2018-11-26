Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник

Вопрос о введении военного положения ВР рассмотрит в понедельник, 26 ноября.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации вблизи Керченского пролива на 16:00 26 ноября.

Об этом спикер ВР сообщил на своей странице в Facebook.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноябрем 2018 года на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что действия России вблизи Керченского пролива - это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

"Сегодня на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора - это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей", - написал Парубий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил о вынесении на заседание Совета национальной безопасности и обороны решение о введении военного положения в Украине и обращение в Верховную Раду относительно рассмотрения этого решения на внеочередном заседании.

Речь идет о введении военного положения на срок 60 суток.

25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

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Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.