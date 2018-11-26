Украина готовит заявление в ЕСПЧ из-за захвата Россией украинских моряков

Об этом заявил заместитель Министра юстиции Украины - уполномоченный украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных Российской Федерацией.

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Об этом в своем Facebook заявил заместитель Министра юстиции Украины - уполномоченный украины по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

"Секретариат Уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ, в соответствии с правилом 39 Регламету Суда, относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных вчера Российской Федерацией", - написал он, пообещав предоставить подробности позже.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россияне захватили три корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

Во время заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в целом в украинских судах находились 23 человека. Судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.