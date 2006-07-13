У журналистов СТБ таки отобрали кассету и среди депутатов таки был Калашников

Милиция установила, что вчера около 12.00 к съемочной группе телеканала СБТ у здания Верховной Рады Украины подошли несколько человек «с депутатским значками» и силой изъяли видеокассету.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей столичной милиции.

Установлено, что среди этих депутатов был член Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ, однако не установлено, был ли он причастен к изъятию касеты, уточнили в милиции. В ЦОС также сказали, что по данному факту проводится проверка, ни одна из сторон в милицию с заявлениями не обращалась. Проверку проводит Печерское райуправление милиции.

В зависимости от того, как будет квалифицирован этот случай, может быть либо возбуждено уголовное дело, либо данные действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение.