Глава МИД Польши: ответом на российскую угрозу должна быть общая оборонная политика ЕС

Об этом министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил в интервью DW.DE.

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"Наиболее актуальным является вопрос безопасности. Это важнейшая тема, над которой мы сегодня задумываемся", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. По словам польского министра, целые поколения мечтали в последние века о безопасной Европе. "А сегодня эта безопасность оказалась под вопросом, учитывая то, что происходит в восточной Украине, а также учитывая ситуацию на Ближнем Востоке и Южной Африке.

По мнению Гжегожа Схетыны, на нынешние глобальные угрозы единственным ответом может быть только совместная и успешная европейская политика безопасности и обороны. "Политика, которая определяет опасности и помогает решать проблемы", - подчеркнул глава МИД Польши. Конкретными проявлениями этой угрозы министр называет аннексию Крыма, агрессию на Донбассе, а также дальнейшие возможные шаги России в Украине".

Гжегож Схетына убежден, что самым важным для безопасной Европы в будущем "удержание России от агрессивного поведения". "Продолжения той политике РФ, которую мы наблюдаем в восточной Украине, не может быть", - подчеркнул министр иностранных дел Польши. Он исходит из того, что санкции в отношении России, введенные ЕС, будут сохранять силу и будут иметь положительное влияние.