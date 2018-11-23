Политолог на конкретных примерах показал, как Путин сам себя подставляет "маленькими победами"

Аналитик отметил, что российская сторона в своей внешней политике мыслит на уровне отдельной операции.

Россия своими агрессивными действиями на международной арене – в Европе, США и Украине – добилась определенных результатов, однако они обернулись против нее: Москва больше потеряла, чем приобрела от вторжения на украинскую землю или вмешательства в дела других государств.

Такое мнение в своем блоге на сайте "Сегодня" озвучил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Мыслить можно на трех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом. Он пояснил, что российская сторона мыслит на уровне отдельной (спец) операции.

"То, что российская внешняя политика такая контпродуктивная, в значительной степени объясняется тем, что оперативные расчеты берут часто верх над ключевыми стратегическими целями. Иными словами, отдельная успешная операция может поставить под сомнение способность достичь главных приоритетов. Действия РФ в Крыму и на Донбассе в 2014-2015 годах были успешными с точки зрения отдельных операций, однако они едва не привели к потере контроля над Украиной, которая является стратегическим приоритетом для Кремля", – отметил Белесков.

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Эксперт привел еще один пример - вмешательство России в американские выборы, когда был избран президентом США Дональд Трамп. Вроде бы Кремль добился локальной цели, но в итоге это потеряло смысл – глава Белого Дома фактически был лишен пространства для маневра в вопросе политики США в отношении РФ из-за вмешательства россиян.

"Результатом подрывных действий РФ в 2016 году стали усиление давления санкций со стороны США, лишение американского президента права снимать санкции, а сама идея улучшения отношений с Москвой стала токсичной и невыгодной с внутриполитической точки зрения для Дональда Трампа", – пояснил он.

Также Белесков вспомнил, как недавно был разоблачен российский полковник-шпион в Австрии, за что Москва настроила против себя одну из самых пророссийских стран ЕС.

"Деятельность шпиона в Австрии, который действовал в интересах Москвы, является ценным с точки зрения военной разведки. Россияне таким образом получали данные об истребителе Eurofighter Typhoon или артиллерийских системах. Однако разоблачение крота бросило тень на отношения Москвы с Веной. Хотя именно Австрия является одним из наиболее пророссийских государств ЕС", – сказал он.

То же самое касается и глушения сигналов GPS в рамках учений НАТО Trident Juncture 2018, в чем обвинила россиян Финляндия. По его словам, шаги правильные с военной точки зрения, но негативно влияют на имидж РФ в государстве, которое пытается держать активный диалог с Москвой, как показывают частые контакты на уровне финского и российского президентов.

"Поэтому в таких условиях, когда наш враг мыслит и действует на уровне отдельной операции, украинское руководство должно мыслить и действовать именно на стратегическом уровне. Это дало бы Украине мощное качественное превосходство над РФ", – подытожил эксперт.