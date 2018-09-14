США заявили о вмешательстве России в работу их электросетей

Министр энергетики отметил, что имеются четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США.

Власти США располагают неоспоримыми доказательствами вмешательства России в работу американских электросетей.

Читайте такжеРоссия провела серию кибератак на энергетические сети Британии - СМИ

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри. «Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо», - сказал Перри, передают российские СМИ. Он не уточнил, что именно это за доказательства, когда они были получены и какова была цель вмешательства.

В июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что хакерам, предположительно связанным с Россией, в 2017 году удалось получить доступ к компьютерам энергетической инфраструктуры США. В их распоряжении могли оказаться инструменты для массовых отключений электричества в стране.

Специальный прокурор Роберт Мюллер ведет расследование вмешательства России в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ.