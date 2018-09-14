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США заявили о вмешательстве России в работу их электросетей

19:20, 14 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри. «Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо», - сказал Перри, передают российские СМИ. Он не уточнил, что именно это за доказательства, когда они были получены и какова была цель вмешательства.

В июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что хакерам, предположительно связанным с Россией, в 2017 году удалось получить доступ к компьютерам энергетической инфраструктуры США. В их распоряжении могли оказаться инструменты для массовых отключений электричества в стране.

Специальный прокурор Роберт Мюллер ведет расследование вмешательства России в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ. 

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Теги: #США#Россия#кибератака на энергосети