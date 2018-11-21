В России заявили, что не признают "одностороннее" установление границы Украиной в Азовском море

В РФ считают, что осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны.

Россия не признает односторонние установление границы Украиной в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста», - заявили в МИД России.

При этом утверждается, что действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря.

«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает», - заявили в ведомстве.

Российская Федерация предупреждает, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия.

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При этом заявляется, что очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности.

Отмечается, что Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены Европейского союза.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе. С момента воссоединения Республики Крым и г.Севастополя с Россией, эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. Проводимые там мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России», заявили в ведомстве.

Заявляется, что осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны. Увеличение их числа с апреля 2018 г. вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе.