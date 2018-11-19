В ЕС готовят "целенаправленные меры" в ответ на действия России в Азовском море

В Евросоюзе также рассматривают конкретные меры с целью предоставления помощи Украине за нанесенный вред из-за задержки и проверки россиянами судов в Азовском море.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза призывает Россию прекратить ограничивать судоходство в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

По совам Могерини, в ЕС готовят "целенаправленные меры" в ответ на ситуацию в Азовском море.

Как отметила Высокий представитель ЕС на министерской встрече была высказана обеспокоенность мероприятиями России, к которым она прибегает в Азовском море.

В частности, она сказала, что действия России "причиняют вред не только украинской экономике", поскольку под задержки и проверки попадает также и большое количество судов, которые ходят в море под флагами стран-членов Европейского Союза.

Могерини добавила, что над этим вопросом в ЕС продолжат работу, в том числе принимая "надлежащие целенаправленные меры в последующие недели или дни".

Отдельно она подчеркнула, что Россия должна прекратить свои действия в Азовском море.

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"Прежде всего мы передаем четкое сообщение нашим коллегам в Российской Федерации, мы ожидаем, что это будет прекращено. И мы также изучаем меры, и в частности, Европейская комиссия занимается этим, чтобы поддержать пострадавшие сферы в Украине конкретными мерами", - подчеркнула Могерини.

В этой связи она отметила, что об этих мероприятиях будет сообщено, как только они будут приняты.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении СНБО отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями Российской Федерации, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева в России по поводу международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.