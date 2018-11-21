Гройсман определился с кандидатурами на должности министра финансов и министра по делам ветеранов

По итогам консультаций с парламентской коалицией премьер-министр решил направить представления в Верховную Раду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов и назначить Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"По итогам консультаций с парламентской коалицией и, руководствуясь нормами законодательства, премьер-министр принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Оксаны Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра. Также Гройсман предлагаетназначить Ирину Фриз, которая пока является народным депутатом, министром по делам ветеранов", - говорится в сообщении.

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Также, как добавили в пресс-службе правительства, премьер предложил депутатам рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Справка. 27 февраля парламент принял постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров о создании Министерства по делам ветеранов - центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны» (№ 7505). Согласно постановлению, правительство на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции должно было создать Министерство по делам ветеранов.

23 марта в правительстве заявили, что планируют в течение месяца создать данное ведомство.

6 сентября президент Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время правительство и Верховная Рада примут решение о создании Министерства по делам ветеранов.