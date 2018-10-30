Нардеп Фриз просит проверить, как расходуют средства Госпрограммы по реабилитации ветеранов АТО

По мнению члена Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, схемы, которые начинают создаваться в этой области, должны "мгновенно искореняться".

Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз обратилась в Счетную палату Украины с просьбой осуществить финансовый аудит использования средств Государственного бюджета Украины во время реализации Государственной целевой программы "Мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции и обеспечение пострадавших участников антитеррористической операции санаторно-курортным лечением".

Об этом член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, Глава парламентской делегации в ПА НАТО сообщила на своей странице в Facebook, напомнив о недавнем разоблачении Службой безопасности Украины фактов ненадлежащего оказания услуг по реабилитации военнослужащих-ветеранов боевых действий.

"Убеждена, что такие вопросы должны находиться в постоянном фокусе власти с целью обеспечить максимально возможную эффективность использования средств и качественного предоставления соответствующих услуг. Схемы, которые начинают создаваться в этой области должны мгновенно искореняться. И я призываю ветеранские организации и средства массовой информации уделить максимальное внимание общественному демократическому контролю соответствующей сферы. Чем больше будет публичного внимания, тем меньше будет желание отдельных лиц заработать на этом", - написала Фриз.

Она отмечает, что по результатам проверки Счетной палатой должна последовать максимально жесткая реакция правоохранительных органов на факты нарушений и злоупотреблений.

"В этом контексте прошу ветеранов, общественность и активистов активнее сотрудничать с представителями парламента, сообщая о фактах ненадлежащего оказания услуг. Только вместе можно заставить государственный механизм работать ефектино и прозрачно", - подчеркнула народный депутат.