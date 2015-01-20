Санкции нужно сохранить до тех пор, пока Путин не выберет мир, говорится в редакционной статье «Мнение Guardian о войне в Украине: сохранять давление на Россию», опубликованной в британской газете The Guardian.

Донецкий аэропорт с его взлетно-посадочными полосами в воронках от снарядов, полуразрушенными зданиями и обезглавленной диспетчерской вышкой – это современная руина, которая уже давно перестала функционировать. Терять жизни людей из-за аэропорта кажется бессмысленным. Но он имеет огромное символическое значения для обеих сторон, и поэтому борьба между украинскими силами и сепаратистами не прекращается, а украинцы заявляют, что они восстановили ранее утраченные позиции. Между тем, дипломатия практически зашла в тупик. В то время как в понедельник на востоке Украины летали снаряды и ракеты, министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе решили, что причин для ослабления санкций у них нет.

Стратегический план, разработанный главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини, по постепенному ослаблению санкций в обмен на уступки России и ее готовность сотрудничать в Украине и в других странах пока отложили в сторону. Многие предполагали, что будет именно так, пока ситуация не изменится кардинальным образом.

Эта ситуация – не просто незначительная и неприятная перестрелка между местными ополченцами и слабо вооруженными, неопытными батальонами украинской армии. Она показывает, как геополитические расчеты президента Владимира Путина, который продолжает отшлифовывать свою антизападную риторику и одновременно подавлять инакомыслие в России, привели к самым страшным преступлениям на территории Европы со времен Балканских войн 1990-х годов. На самом деле, только люди с извращенным мировоззрением, помешанные на теории заговоров, или те, кому промыла мозги российская пропаганда, могут пытаться отрицать тот факт, что российские вооруженные силы принимают активное участие в поддержке донецких и луганских сепаратистов, и добиваться того, чтобы суверенитет Украины над ее признанной международным сообществом территорией не был восстановлен. Именно из-за участия России эта война продолжается так долго. Всякий раз, когда повстанцы начинают проигрывать, как это было в августе 2014 г., Россия посылает туда дополнительные войска и вооружение. Гражданское население подвергается риску. Последним страшным инцидентом стал обстрел 13 января силами повстанцев автобуса возле Волновахи, в результате чего 12 человек погибли и 17 получили ранения. Местные жители разместили в социальных сетях фотографию жителей с плакатом «Je suis Volnovakha» (Я Волноваха). С начала конфликта в Украине весной 2014 г. там погибло более 4 800 человек, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Недавние попытки продолжить мирные переговоры не увенчались успехом. Так называемые минские договоренности о прекращении огня, достигнутые в сентябре 2014 г., нарушаются с самого начала обеими сторонами. Канцлер Германии Ангела Меркель справедливо отменила встречу, которая должна была состояться в Казахстане с участием президента Путина, поскольку не было никаких реальных перспектив прогресса.

Россия до сих пор не выполнила свою часть обязательств в рамках соглашения о прекращении огня, состоящего из 12 пунктов: она не отвела свои войска от границы и не согласилась на размещение международных наблюдателей на этой границе. А без таких действий любые дипломатические шаги навстречу Путину будут бесполезными и продемонстрируют слабость Европы. Та же самая логика применима и в вопросе отмены европейских санкций. В конце концов, у Европы нет других рычагов влияния. Было бы глупо и опасно отказываться от введенных мер давления до восстановления мира.