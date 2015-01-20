В донецком аэропорту не хватает тепловизоров, волонтеры срочно собирают деньги

"Ситуация крайне сложная. Сепары держат верхние этажи и паркинг. Наши зажаты на первом. Периметр вокруг терминала контролируется только частично. Поэтому обнаруживать и крыть артиллерией всех гостей не выходит. Это пол беды", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке "Вернись живым".

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По словам волонтеров, боевики взрывают перекрытия между этажами и обрушивают их на военніх. В образовавшиеся проемы палят из всего и закидывают гранатами. Украинские военные же ударными группировками прорываются в Аэропорт и наносят удары по позициям боевиков за его пределами.

"Очень большая беда с тепловизорами. Очень многие сгорели вместе с техникой или остались под завалами. Без них же ночью крайне трудно воевать. Точнее практически невозможно. Кто смотрел последние интервью сепов - они в открытую заявляют, что их успехи связаны в том числе с тем, что появилась ночная оптика. С нашей стороны ее стало меньше", - пишут волонтеры.

"Так что если вы чего-то ждали - час пришел. Сегодня вопрос ночного боя актуален как никогда. Опять пришло время, когда тепловизор или ночник спасает солдата в первую же неделю работы. Я понимаю, что у вас проблемы. Они у всех. Поверьте - я это пишу вам с кладбища. У меня умер кто-то очень близкий. И, по-хорошему, мне сейчас не до войны. Я в очередной раз столкнулся со смертью и я не хочу, чтобы с ней столкнулась завтра чья-то мать. Я слышал как замполиты сообщают родне о гибели сына/брата/мужа. Поверьте, не может быть ничего более жуткого. И я хочу, чтобы таких звонков было меньше. Пусть даже на один", - призывают волонтеры, указывая данные для перечисления.