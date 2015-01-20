Закон о частичной мобилизации опубликован в парламентской газете "Голос Украины" (видео)

07:33, 20 января 2015
Политика
23161 0

Закон № 113-VIII "О частичной мобилизации" опубликован сегодня в парламентской газете "Голос Украины".

Закон о частичной мобилизации вступил в силу / Фото УНИАН

Закон предусматривает проведение в 2015 году частичной мобилизации в три этапа в течение 210 суток со дня вступления в силу данного указа.

Читайте такжеБирюков рассказал, зачем нужна мобилизация

Первая волна мобилизации начнется 20 января и продлится 90 дней. Вторая волна будет объявлена ориентировочно в апреле и будет длиться 60 дней. В июне начнется третья волна, которая также продлится 60 дней.

Мобилизация будет проходить на территории всех областей Украины за исключением аннексированного Россией Крыма. С 18 марта по 1 мая должна быть проведена демобилизация военнослужащих, призванных в марте 2014 года. 

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter