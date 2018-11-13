Данилюк рассказал, как "направил на три буквы" Кононенко

По словам экс-министра, однажды ему принципиально устроили "порку в парламенте", завалив необходимые Минфину законопроекты.

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал о своем конфликте с народным депутатом Игорем Кононенко в период своей работы на посту.

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В интервью «Украинской правде» Данилюк рассказал, что в период его работы в Минфине к нему сначала пытались ходить с определенными «пожеланиями» относительно тех или иных вопросов.

«Иногда, чтобы принять бюджет или другие важные законы, приходилось идти на определенные компромиссы, чтобы собрать голоса. Но чтобы в лоб говорить "Делай это" – так со мной не работало. Сначала ко мне пытались приходить – кто-то хотел своего человека на таможню, еще что-то. Я выслушивал внимательно и направлял в сторону выхода», – рассказал экс-министр.

По словам Данилюка, однажды ему принципиально устроили порку в парламенте», завалив необходимые Минфину законопроекты.

«Завалили два чрезвычайно важных минфиновских законопроекта, над которыми мы очень много работали – по созданию наблюдательных советов в государственных банках и по внедрению среднесрочного бюджетирования. Премьер тоже принципиально не пришел, чтобы меня поддержать. Это была договоренность – "сейчас мы Данилюку покажем!", - рассказал бывший министр.

«Ко мне тогда подошел Кононенко, говорит: "Пока со мной не договоришься, голосов не будет". Я говорю: "Ты думаешь, мне лично нужны эти законопроекты? Ты же понимаешь, что это для страны важно". Тогда мы довольно сильно сцепились, я направил его на три буквы. Он начал кричать, что я его запугиваю. Представьте сюрреалистичность этого – я запугиваю Кононенко... Я думаю, Кононенко ни в парламенте, ни тем более в правительстве никто не решался так четко направить. Ну и кто еще после этого сунется со своими "пожеланиями"?», - подытожил экс-министр финансов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Министр на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса о назначении своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он хлопотал уже в течение двух лет. После этого Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.

Также в СМИ появилась информация, что на заседании было принято постановление, которое переподчиняло Государственную фискальную службу Кабинету министров, а также делало необязательным согласование с Минфином проектов решений правительства. Постановление так и не было опубликовано, поскольку, по словам Данилюка, оно нарушало действующее законодательство.