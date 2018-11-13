На организацию президентских выборов потратят более 2 миллиарда гривень - ЦИК

На первый тур выборов запланированы расходы примерно в 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн.

На организацию президентских выборов в Украине потратят более 2 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве.

"Общая сумма пока составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн, из них на первый тур выборов - примерно 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн", - отметил Радченко.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бердацкой, в комиссии рассчитывают, что при рассмотрении во втором чтении проекта государственного бюджета на 2019 годд будут учтены замечания по перераспределению средств, которые не были использованы на местные выборы.

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"Их планируем использовать на кибербезопасность. Надеемся, что мы успеем провести тендеры и закупить техническое оборудование для обеспечения кибербезопасности", - сказала Бердацкая.

Как сообщал УНИАН, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов для проведения выборов президента и народных депутатов Украины на 2019 год.

Справка. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация, которая завершается в полночь последней пятницы перед голосованием. До 9 февраля 2019 года будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.