ЦИК подсчитала расходы на выборы президента и парламента в 2019 году

Утвержденный ЦИК объем расходов на проведение выборов президента Украины составляет 2 354 880 грн.

Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов для проведения выборов президента и народных депутатов Украины на 2019 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности сообщается, что ЦИК утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по четырем бюджетным программам в проект Государственного бюджета Украины на 2019 год, а именно:

по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов Президента Украины" в сумме 2354 880,0 тыс. гривен;

по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" в сумме 1949 620,0 тыс. гривен;

по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в сумме 247 011,0 тыс. гривен;

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по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" в сумме 223 539,6 тыс. гривен.

В ЦИК также отметили, что комиссия своим постановлением от 1 августа 2017 года № 150 утвердила ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2019 год в сумме 46 481,2 тыс. гривен.

«Однако, несмотря на существенное увеличение количества и повышение уровня сложности кибератак на государственные информационные ресурсы Украины, объекты критической инфраструктуры в контексте подготовки и проведения в 2019 году очередных выборов Президента Украины и народных депутатов Украины, все более актуальным становится вопрос усиления безопасности Государственного реестра избирателей . Поэтому с целью обеспечения выполнения требований законов Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" и пунктов 4.1, 4.2 Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 15 марта 2016 года № 96/2016, минимизации угроз надежному и бесперебойному функционированию электронных информационных ресурсов АИТС Госреестра и недопущения срыва выборов в 2019 году объем расходов необходимо увеличить до 223 539,6 тыс. гривен», - сообщили в пресс-службе.

Также комиссия утвердила ориентировочные объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2020 год в сумме 47 850,1 тыс. гривен и на 2021 в сумме 46 721,1 тыс. гривен.

Напомним, 2019-й должен стать годом выборов в Украине, ведь тогда с интервалом в полгода, если не возникнет форс-мажорных ситуаций, должны пройти сначала президентские, а затем парламентские выборы. Так, очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта, а выборы в Верховную Раду 9 созыва – 27 октября.