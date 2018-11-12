Голосовали за 18 секунд: СБУ рассказала об абсурдной арифметике оккупантов на псевдовыборах в ОРДЛО

В псевдовиборах якобы приняло участие 1,6 миллиона человек с явкой более 80%.

Оккупанты в ОРДЛО продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу.

По словам главы СБУ Василия Грицака после опубликования Службой заранее определенных кураторами из Кремля результатов фейковых выборов, так называемые избиркомы продолжили играть с «цифрами», передает пресс-центр спецслужбы.

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«Сегодня в восемь утра в «ДНР» отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В выборах якобы приняло участие 1,6 миллиона человек с явкой более 80%. Всего в «ДНР», по данным террористов, работало 408 избирательных участков. То есть за 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Вновь несложная арифметика – за час, если верить «избиркомам», голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель фейкового действа успевал отдать свой голос», – подчеркивают абсурдность такой арифметики в СБУ.

Отмечается, что благодаря такому «молниеносному волеизъявлению» оккупанты не менее молниеносно нарисовали необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину 60,9% голосов, Пасечнику‒ 68,4%.

«Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает», – добавили в ведомстве.