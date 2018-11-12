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Голосовали за 18 секунд: СБУ рассказала об абсурдной арифметике оккупантов на псевдовыборах в ОРДЛО

16:07, 12 ноября 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

По словам главы СБУ Василия Грицака после опубликования Службой заранее определенных кураторами из Кремля результатов фейковых выборов, так называемые избиркомы продолжили играть с «цифрами», передает пресс-центр спецслужбы.

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«Сегодня в восемь утра в «ДНР» отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В выборах якобы приняло участие 1,6 миллиона человек с явкой более 80%. Всего в «ДНР», по данным террористов, работало 408 избирательных участков. То есть за 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Вновь несложная арифметика – за час, если верить «избиркомам», голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель фейкового действа успевал отдать свой голос», – подчеркивают абсурдность такой арифметики в СБУ.

Отмечается, что благодаря такому «молниеносному волеизъявлению» оккупанты не менее молниеносно нарисовали необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину 60,9% голосов, Пасечнику‒ 68,4%.

«Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает», – добавили в ведомстве.

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Теги: #ОРДЛО