В Генштабе подтвердили отступление боевиков от Донецкого аэропорта

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины, защитники Донецкого аэропорта обеспечены всем необходимым: оружием, боеприпасами и продуктами питания.

"Накануне умелыми ударно-рейдовыми действиями украинские подразделения уничтожили группировку террористов, которые в течение длительного времени вели огонь по позициям киборгов на территории аэродрома. Боевики понесли потери и отступили в сторону жилых кварталов города Донецк. Данные по потерям среди боевиков уточняются", - отмечают в генштабе.

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Вместе с тем отмечается, что артиллерия сил АТО открывает огонь исключительно по позициям боевиков, скоплению их военной техники и живой силы.

"Украинские военные неуклонно придерживаются условий Минского протокола и меморандума и не ведут активных действий за пределами линии разграничения сторон", - подытожили в Генштабе.

Также, за последние сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли трое военнослужащих, 66 - получили ранения.

В комментарии Громадському один из "киборгов" сообщил, что сегодня в боях за аэропорт погиб один военный, и еще десять - ранены.

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В то же время боевики "ЛНР" заявили о создании собственных военно-воздушных сил в составе двух самолетов - штурмовика СУ-25 и учебно-тренировочного Л-29. Спикер АТО Андрей Лысенко убежден, что "этот факт свидетельствует о начале информационной кампании по прикрытию возможного использования российской военной авиации против сил Антитеррористической операции".