За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 66 получили ранения

12:52, 19 января 2015
Политика
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За последние сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли трое военнослужащих, 66 - получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили группировку боевиков, которые обстреливали "киборгов"«За последние сутки в результате боевых действий мы потеряли трех украинских военных, 66 получили ранения», - сообщил Лысенко.

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