За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 66 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили группировку боевиков, которые обстреливали "киборгов"«За последние сутки в результате боевых действий мы потеряли трех украинских военных, 66 получили ранения», - сообщил Лысенко.