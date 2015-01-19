За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 66 получили ранения
12:52, 19 января 2015Политика
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За последние сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли трое военнослужащих, 66 - получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСилы АТО уничтожили группировку боевиков, которые обстреливали "киборгов"«За последние сутки в результате боевых действий мы потеряли трех украинских военных, 66 получили ранения», - сообщил Лысенко.
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