В "ЛНР" заявили о создании собственной авиации - Лысенко
13:15, 19 января 2015Политика
23358 0
Боевики из группировки "Луганская народная республика" заявили о создании собственной авиации.
Боевики заявили о создании собственной авиации / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
"Бандформирование ЛНР заявило о создании собственных военно-воздушных сил в составе двух самолетов - штурмовика СУ-25 и учебно-тренировочного Л-29", - подчеркнул Лысенко.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 66 получили ранения Он убежден, что "этот факт свидетельствует о начале информационной кампании по прикрытию возможного использования российской военной авиации против сил Антитеррористической операции".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter