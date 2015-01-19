В "ЛНР" заявили о создании собственной авиации - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"Бандформирование ЛНР заявило о создании собственных военно-воздушных сил в составе двух самолетов - штурмовика СУ-25 и учебно-тренировочного Л-29", - подчеркнул Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 66 получили ранения Он убежден, что "этот факт свидетельствует о начале информационной кампании по прикрытию возможного использования российской военной авиации против сил Антитеррористической операции".