"Киборг": В боях за Донецкий аэропорт погиб военный, еще 10 - ранены

По состоянию на 8.50 вДонецком аэропорту продолжается бой.

Один украинский военный погиб. Еще десять - ранены. Об этом Громадському сообщил один из защитников аэропорта.

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Как сообщалось, вчера из аэропорта удалось эвакуировать 14 бойцов.