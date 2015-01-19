"Киборг": В боях за Донецкий аэропорт погиб военный, еще 10 - ранены

13:35, 19 января 2015
Общество
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В Донецком аэропорту в боях с боевиками погиб "киборг".

Українські військові зазнали втрат / Армія.sos

По состоянию на 8.50 вДонецком аэропорту продолжается бой.

Один украинский военный погиб. Еще десять - ранены. Об этом Громадському сообщил один из защитников аэропорта.

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Как сообщалось, вчера из аэропорта удалось эвакуировать 14 бойцов.

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