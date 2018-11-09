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Расследование убийства Шеремета не дало результата - Луценко

23:31, 09 ноября 2018
Политика
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В деле об убийстве Павла Шеремета нет даже исполнителей / фото УНИАН

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире канала "Прямий".

Глава ГПУ в пятницу вечером сказал, что следствие к этому времени не вышло на исполнителей убийства.

"В деле Шеремета нет даже исполнителей ... Действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока не дала результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, в июне Луценко признавал отсутствие серьезного результата в расследовании убийства Павла Шеремета.

20 июля пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что на данном этапе расследования отрабатывается четыре основные версии относительно мотивов совершения убийства Шеремета. Среди них - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объекта (взорванный автомобиль принадлежал гражданской жене журналиста Елене Притуле).

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В этот же день первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает работу над идентификацией личности, которая была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время минирования автомобиля Шеремета.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генеральный прокурор Юрий Луценко называл основной версией убийства журналиста в качестве мести за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.

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Теги: #генпрокурор#Юрий Луценко#Павел Шеремет