Луценко признал отсутствие серьезного результата в расследовании убийств Шеремета и Окуевой

По словам генпрокурора, у следствия нет серьезного продвижения по одной из версий в расследовании ряда этих резонансных заказных убийств.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в ходе расследования убийств журналиста Павла Шеремета и жены экс-командира международного миротворческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой пока нет серьезных результатов.

Об этом он сообщил в четверг вечером в программе "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

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"По нескольким резонансным заказным убийствам я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет - известный журналист и друг многих здесь присутствующих. Следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно прорабатываются. Убийство Амины Окуевой, убийство других работников СБУ. Да, действительно, они все еще остаются без серьезного результата досудебного следствия", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

30 октября 2017 года автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.