Адвокат проверяет информацию о переведении Савченко в другой СИЗО

Похищенную и пленную украинскую летчицу Надежду Савченко могли перевести в спецблок (больницу) СИЗО "Матросская тишина".

Информацию об этом распространил российский пропагандистский канал LifeNews, сообщил в своем Твиттере адвокат летчицы Марк Фейгин.

"Если это так (почему мы узнаем об этом со СМИ?),то это очень плохо", - отметил Фейгин и добавил, что защита Савченко проверяет данную информацию.

Также, по словам Фейгина, Савченко заявила, что будет расценивать принудительное кормление как пытку.

"Она специально сказала мне, что порвет зонд. ... Будем настаивать на срочном свидании с подзащитной и предупреждаем ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний - УНИАН) о серьезных последствиях принудительного кормления", - заявил Фейгин.

"Сестра Надежды - Вера - должна прибыть в понедельник (18 января), ей дали разрешение. Она бы убедила Надежду прекратить голодовку, в чем и я ее убеждал", - добавил Фейгин.

В свою очередь в московском управлении ФСИН опровергли информацию о переводе украинской летчицы в СИЗО "Матросской тишины".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова.

"Савченко продолжает оставаться под стражей в СИЗО номер 6 УФСИН по Москве (так называемый женский изолятор)", - подчеркнул Цыганков.

Ранее директор ФСИН России Геннадий Корниенко сообщил, что "Савченко содержится в следственном изоляторе, проводит голодовку".

"Мы внимательно следим за состоянием ее здоровья. И если возникнут какие-то проблемы, переведем ее в больницу", - заверил он.

Читайте такжеПорошенко призвал ПАСЕ приложить все усилия для освобождения СавченкоКак сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 г. Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, и оставил ее под стражей. Ее удерживают в московском СИЗО.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи содействовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.