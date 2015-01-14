ЕП получил обращение Рады с призывом содействовать в освобождении Савченко

Запрос был передан во вторник представительством Украины при ЕС президенту Европейского Парламента Мартину Шульцу и депутатскому корпусу ЕП, - сообщает представительство.

В сообщении отмечается, что вопрос содержания на территории Российской Федерации украинских граждан, в том числе Надежды Савченко, постоянно находится на повестке дня Европейского Парламента.

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В частности, в октябре 2014 года на адрес президента РФ В.Путина было направлено письмо, подписанное 61 депутатом из разных политических групп, с требованием незамедлительно освободить незаконно удерживаемых украинских политических заключенных.

Кроме того, ожидается, что призыв безотлагательно освободить украинских граждан будет включен в резолюции Европарламента, принятие которой планируется 15 января.