В Германии наблюдается ажиотажный спрос на Charlie Hebdo

Информацию о точном количестве экземпляров, которые поступили в продажу в Германии, не приводят. В кругах, занимающихся распространением периодических изданий, говорят о цифре около 10 тыс., сообщает DW.DE.

Читайте такжеМусульмане протестуют против Charlie HebdoРепортеры из Берлина, Гамбурга и Штутгарта сообщают, что много желающих не смогли купить журнал, поскольку киоски получили очень ограниченное количество экземпляров. В частности, в Берлине на главном вокзале в продаже было всего 14 экземпляров стоимостью 4 евро, а по состоянию еще на 5 часов утра - перед открытием - к магазину выстроилась очередь из около сотни людей. Длинные очереди были зафиксированы и у других магазинов на вокзалах, где продают периодические издания.

До теракта в Париже журнал издавался тиражом 60 тыс. экземпляров. Сначала планировалось, что напечатают 1 млн экземпляров нового номера, потом команда объявила о 3 млн. Первые екземляри, которые поступили в продажу во Франции в среду, были очень быстро распроданы. В субботу этот номер во Франции снова поступил в продажу.

Между тем, как сообщает Би-би-си, тираж последнего номера французского сатирического журнала Charlie Hebdo увеличен до 7 млн экземпляров.