В Париже сохраняется ажиотаж вокруг нового номера Charlie Hebdo
09:38, 15 января 2015Мир
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Второй день продажи свежего выпуска сатирического журнала Charlie Hebdo сопровождается не меньшим ажиотажем, чем день начала продаж.
REUTERS
Как сообщает РИА "Новости", продавцы газет в Париже, как и накануне, начали торговлю раньше обычного.
Тем не менее к 07.00 четверга по парижскому времени Charlie Hebdo во многих киосках уже не осталось, а продавцы советуют клиентам приходить после выходных.
Читайте такжеНовый номер Charlie Hebdo перепродают за сотни евро на eBayВ тех точках продажи, которые не подверглись ажиотажу и намерены открыться в нормальное время, выстраиваются очереди.
Как сообщалось, вчера 3-миллионный тираж еженедельника был раскуплен спустя час после открытия киосков в Париже.
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