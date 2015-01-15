В Париже сохраняется ажиотаж вокруг нового номера Charlie Hebdo

Как сообщает РИА "Новости", продавцы газет в Париже, как и накануне, начали торговлю раньше обычного.

Тем не менее к 07.00 четверга по парижскому времени Charlie Hebdo во многих киосках уже не осталось, а продавцы советуют клиентам приходить после выходных.

Читайте такжеНовый номер Charlie Hebdo перепродают за сотни евро на eBayВ тех точках продажи, которые не подверглись ажиотажу и намерены открыться в нормальное время, выстраиваются очереди.