В зоне АТО за сутки погибли 6 украинских военных

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра АТО Андрей Лысенко.

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«За последние сутки в результате боевых действий погибло шесть наших военнослужащих, еще 18 получили ранения»,– сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, вчера было известно о гибели двух защитников донецкого аэропорта.