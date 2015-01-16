В зоне АТО за сутки погибли 6 украинских военных

13:00, 16 января 2015
Армия
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли 6 украинских военнослужащих, еще 18 были ранены.

За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных/ facebook.com/sergei.loiko

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра АТО Андрей Лысенко.

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«За последние сутки в результате боевых действий погибло шесть наших военнослужащих, еще 18 получили ранения»,– сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, вчера было известно о гибели двух защитников донецкого аэропорта.

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